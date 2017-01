La Ue frena gli aiuti ai carburanti da cibo

foto Afp Correlati Carburante dai rifiuti a 40 centesimi al litro

L'energia arriva dal cardo Meglio muoversi o mangiare? I biocarburanti di prima generazione nascono dall'utilizzo di prodotti alimentari come mais e colza. L'Unione europea ha deciso di assestare un colpo di freni a questo tipo di combustibili in favore di biocarburanti più sostenibili come quelli, frutto delle ultime ricerche, ricavati da alghe, rifiuti, paglia e altri tipi di sostanze organiche. L'impiego dei biocarburanti di seconda generazione porta a ridurre le emissioni di gas serra rispetto ai combustibili fossili senza interferire con la produzione alimentare mondiale.

La proposta della Commissione europea punta a intervenire sulla legislazione comunitaria con un deciso cambiamento di rotta. I biocarburanti di prima generazione nascono dall'utilizzo di prodotti alimentari come mais e colza. L'Unione europea ha deciso di assestare un colpo di freni a questo tipo di combustibili in favore dicome quelli, frutto delle ultime ricerche, ricavati da alghe, rifiuti, paglia e altri tipi di sostanze organiche. L'impiego dei biocarburanti di seconda generazione porta a ridurre le emissioni di gas serra rispetto ai combustibili fossiliLa proposta della Commissione europea punta a intervenire sulla legislazione comunitaria con un deciso cambiamento di rotta.

Più incentivi ai carburanti da fonti non alimentari Limitata fino al 2020, al livello di consumo attuale, ossia al 5 per cento, la quantità di biocarburanti e bioliquidi derivata da colture alimentari che può essere prodotta dagli Stati membri.

Incentivi di mercato, invece, per i biocarburanti di seconda e terza generazione derivati da materie prime che non implicano una domanda supplementare di utilizzo di terreni, come le alghe, la paglia e vari tipi di rifiuti. Soluzioni che, secondo Bruxelles, contribuiranno maggiormente a raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di energia rinnovabile nei trasporti, fissato dalla norma.

Meno gas serra Per quanto riguarda la direttiva europea sulla qualità dei carburanti, la Commissione europea propone di aumentare al 60 per cento la soglia minima di riduzione dei gas effetto serra per i nuovi impianti.

"L'obiettivo è migliorare l'efficienza dei processi di produzione dei biocarburanti e scoraggiare ulteriori investimenti in impianti che danno scarsi risultati nella riduzione delle emissioni".