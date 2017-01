Trasformare olii esausti in risorsa

foto Afp Correlati Carburante dai rifiuti a 40 centesimi al litro

La moto si carbura con la pupù Quattro litri di olio usato - la quantità usata per il cambio di lubrificante in un'autovettura - se versati in acqua coprono una superficie grande come un campo da calcio.

Per contrastare i pericoli che l'olio esausto può avere se disperso nell'ambiente e garantirne il riutilizzo, il Consorzio obbligatorio degli olii usati (Coou) ha dato il via a una campagna di informazione e di raccolta: "CircOLIamo".

Una propaganda itinerante Quest'anno, l'iniziativa è partita dalla Sardegna dove sono state recuperate 3.416 tonnellate di olii lubrificanti usati.

Durante l'anno precedente ne sono state raccolte in totale 189.267 tonnellate, oltre il 95 per cento del potenziale raccoglibile.

Il viaggio del camion promozionale è partito da Olbia e giungerà nella città di Torino attraversando sette regioni in quarantacinque giorni. Il promotruck sosterà nelle piazze più importanti per incontrare i ragazzi delle scuole, i cittadini, i media e le istituzioni locali.

La campagna vuole promuovere l'educazione ambientale e diffondere la conoscenza delle corrette pratiche di smaltimento dell'olio lubrificante usato.

I lubrificanti esausti, i rischi per l'ambiente, l'importanza del riciclo dei rifiuti pericolosi e le opportunità per l'economia locale sono i temi principali degli incontri.

Da dove viene l'olio esausto L'olio lubrificante usato si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari di fabbriche e industrie, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli.

Definito dalla legge rifiuto pericoloso, deve essere smaltito correttamente.

In 28 anni di attività il Coou ha raccolto 4,72 milioni di tonnellate di olio usato, evitandone così la dispersione.