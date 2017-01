Nel 2050 saremo tutti vegetariani per forza

foto Tgcom24 Anno 2050. Barbecue con gli amici e, sulla piastra a sfrigolare, niente braciole ma solo mais. Tutti a sgranocchiare ravanelli e masticare lattuga senza poter più assaporare la succulenta consistenza delle carni. In sostanza, saremo tutti vegetariani e non per scelta.

Questo lo scenario previsto tra trentotto anni da un rapporto dello Stockholm international water institute pubblicato in occasione della Settimana mondiale dell'acqua, conferenza annuale organizzata con i principali esperti dall'istituto svedese.

Due le cause di quest'obbligo alimentare che costringerà giocoforza a rinunciare alle bistecche: l'aumento demografico e la scarsità d'acqua. . Barbecue con gli amici e, sulla piastra a sfrigolare, niente braciole ma solo mais. Tutti a sgranocchiare ravanelli e masticare lattuga senza poter più assaporare la succulenta consistenza delle carni. In sostanza, saremo tutti vegetariani e non per scelta.Questo lo scenario previsto tra trentotto anni da un rapporto dellopubblicato in occasione della, conferenza annuale organizzata con i principali esperti dall'istituto svedese.di quest'obbligo alimentare che costringerà giocoforza a rinunciare alle bistecche: l'e la

Non ci saranno risorse idriche sufficienti Sono stati elaborati diversi scenari di consumi di cibo, confrontandoli con le stime sulla disponibilità d'acqua e sull'incremento demografico previsto, ricordando che per produrre un chilo di carne servono migliaia di litri d'acqua.

Malik Falkenmark, autrice del capitolo del rapporto sul tema ha dichiarato: "Non ci sarà abbastanza acqua per produrre il cibo necessario ai due miliardi di persone in più che ci saranno nel 2050 soprattutto se si manterranno i trend attuali, che vedono il mondo avvicinarsi a una dieta di tipo occidentale con il 20 per cento delle proteine assunte derivanti dagli animali".