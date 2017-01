"Se queste temperature sono in parte causate dal fenomeno del Nino - spiega il Guardian - gli scienziati sottolineano che il fattore determinante è il riscaldamento globlale dovuto all'effetto serra.



"I climatologi lanciano avvertimenti almeno dagli anni Ottanta. Ed è tutto ormai assolutamente scontato dal 2000 in poi. Quindi perché sorprendersi?", commenta polemico Andy Pitman, direttore dell'Arc Centre of Excellence for Climate System Science dell'Università australiana del New South Wales.



Secondo Pitman gli ultimi dati mettono in serio dubbio l'obiettivo fissato dalla COP21 di Parigi: "L'obiettivo di 1.5 gradi è solo un pio desiderio. Non so neppure se riusciremo a raggiungere 1.5 gradi se anche si bloccassero oggi stesso tutte le emissioni. C'è una forte inerzia nel sistema".