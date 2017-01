16:47 - Una startup serba sta costruendo alberi fotovoltaici pubblici per consentire di ricaricare i propri dispositivi elettronici anche all'aria aperta. L'obiettivo della Strawberry energy è rendere le fonti rinnovabili più accessibili e mostrarne l'utilità pratica.

Elettricità gratis per sensibilizzare su rinnovabili - Le loro stazioni solari si chiamano Strawberry Trees, e offrono elettricità gratis per smartphone, lettori Mp3 o laptop. In qualche caso, regalano anche la connessione wi-fi.



Sul sito dell'azienda, si legge: "Il miglior modo per far crescere la consapevolezza dell'importanza dell'energia pulita è presentarne i benefici attraverso esempi pratici". Le stazioni solari, progettate per essere installate in modo permanente in luoghi pubblici, includono 16 prese.