Koala a rischio per il clima caldo

17:45 - Il koala, animale simbolo dell'Australia, è minacciato dal riscaldamento globale. Non basta proteggere la vegetazione di eucalipti per salvaguardarlo dall'estinzione. Almeno in base agli studiosi dell'Università di Sydney che hanno monitorato i simpatici animali tramite Gps e hanno pubblicato i risultati su Ecography.

Alberi-riparo e alberi-cibo - In base alle ricerche, i koala fanno scelte diverse di giorno e di notte. Nelle ore diurne, per ripararsi dal caldo e dormire, si fermano su piante diverse da quelle di cui si nutrono la sera.



Una conclusione che impone cambiamenti alle pratiche di gestione dei loro ecosistemi, mantenendo e ripiantando anche gli alberi in cui trovano riparo dal caldo - sostengono i ricercatori della Scuola di Scienze Biologiche dell'ateneo, che hanno seguito 40 koala a mezzo Gps per tre anni, per studiarne l'habitat e l'alimentazione.



Un cocktail da mantenere - Mathew Crowther, responsabile della ricerca, ha spiegato: "I koala banno bisogno per sopravvivere di una combinazione delle giuste specie di alberi-cibo e di più freschi alberi-riparo. Abbiamo osservato che più fa caldo durante il giorno, più i koala tendono a cercare alberi più grandi con fogliame più denso come riparo da quelle temperature. I koala studiati mostravano anche una preferenza per alberi in aree come gole e burroni, che sono spesso più freschi di quelli in pianura o in collina".



L'esperto ha aggiunto: "La nostra ricerca è la prima a considerare con la stessa importanza gli alberi-riparo e gli alberi-cibo nella vivibilità degli habitat di koala. Ignorare l'importanza degli alberi-riparo sarebbe preoccupante, data la crescente frequenza di eventi meteo estremi".



Prima dell'arrivo dei colonizzatori britannici nel 1788 la popolazione dell'"orsetto marsupiale" si aggirava sui 10 milioni, e si è ridotta ora a circa 43 mila.