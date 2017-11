2 agosto 2017 18:20 Vitalizi, Boeri: Camere rendano pubblici dati sui contributi versati "Eʼ una presa in giro nei confronti degli italiani", attacca il presidente dellʼInps in audizione al Senato. E poi boccia il riscatto di laurea gratis e illustra le visite fiscali per i lavoratori in malattia

"E' un regalo all'anti-parlamentarismo che le Camere non rendano pubblici i dati sui contributi versati". Lo dice il presidente Inps Tito Boeri al Senato. Per Boeri senza queste informazioni "non è possibile valutare l'impatto delle misure sulle rendite parlamentari". "Prendono in giro gli italiani: sul sito della Camera c'è il totale dei contributi versati, ma non è l'informazione necessaria". Poi le considerazioni sulla proposta di riscatto gratis della laurea e le visite fiscali per i lavoratori in malattia.

L'attacco ai vitaliziBoeri torna sul tema dei vitalizi: "L'ufficio di presidenza di Camera e Senato non rendono pubblici i dati sui contributi versati per i parlamentari", quando invece "noi abbiamo questi dati su tutti gli italiani". "Il rifiuto di dare i dati", impedisce "valutazioni serie e approfondite", necessarie "all'Inps, alla Ragioneria" per mettere a punto "le relazioni tecniche" sui provvedimenti in materia. Secondo il presidente dell'Inps la replica di Montecitorio, all'appello sulla trasparenza lanciato dallo stesso Istituto, non va, perché l'informazione necessaria, sostiene Boeri, non è rappresentata dal dato aggregato, dal totale dei contributi versati: manca "il dato di dettaglio, l'estratto conto contributivo individuale".



Questori Camera: "Versamenti sono pubblici" - "La Camera dei deputati non è mai stata destinataria di alcuna richiesta formale di questi dati e l'Ente da Lei presieduto non ha competenza istituzionale a conoscere nel dettaglio le singole posizioni contributive dei deputati in carica e di quelli cessati dal mandato". E' la dura replica dei questori della Camera al presidente dell'Inps.

Contro il riscatto gratis della laureaIl riscatto gratuito della laurea rappresenta una proposta "condivisibile dal punto di vista dello spirito", perché "si guarda alle nuove generazioni" ma "sarebbe più efficace utilizzare tutte le risorse disponibili per misure di decontribuzione". Così il presidente dell'Inps Tito Boeri, a margine di un'audizione al Senato. Inoltre, spiega, se il beneficio va solo ai Millennials "si rischia di creare disparità di trattamento" con, per esempio, "i nati negli anni Settanta". "Io penso che invece la cosa più semplice - propone - è fare una forte decontribuzione, defiscalizzare i contributi per chi inizia a lavorare al di sotto dei 35 anni per un certo numero di anni". "Ci sono varie proposte allo studio: è un'operazione che sarebbe di grande aiuto per facilitare l'ingresso al lavoro e dare base previdenziale e redistribuzione tra chi ha avuto di più e chi rischia di avere un futuro difficile. La cosa fondamentale è che sia una misura strutturale", ha sottolineato.

La spesa per la quattordicesima all'estero"Complessivamente, nel 2017 sono state erogate all'estero un totale di 35,6 milioni per la quattordicesima, incrementando ulteriormente di circa 20 milioni i pagamenti non contributivi erogati all'estero dall'Istituto, un aumento del 131% rispetto all'anno precedente (nel 2016 gli importi erogati sono stati pari a 15,4 milioni per circa 46.000 beneficiari)". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in audizione al Senato sul regime pensionistico degli italiani all'estero. "Il maggior numero di beneficiari del bonus - ha aggiunto - è presente in Europa (39,6%), in America meridionale (36,1%) e in America settentrionale (12,6%)".

"Italia non ha ancora adeguato sistema assistenza sociale"L'Italia non ha ancora un adeguato livello di assistenza sociale. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in audizione al Senato sul regime pensionistico degli italiani all'estero, spiegando che alcuni oneri assunti dall'Italia potrebbero essere meglio erogati nei Paesi di residenza dei nostri connazionali. "L'erogazione di tali prestazioni assistenziali - spiega Boeri - va a beneficio anche di soggetti che risiedono in Paesi in cui esistono sistemi di protezione sociale adeguati e talvolta più capillari di quello italiano. In alcuni casi, le istituzioni estere che gestiscono gli interventi assistenziali a favore dei residenti nei Paesi in cui operano riducono le prestazioni di importi corrispondenti all'ammontare dei benefici erogati da Inps, sicché per al pensionato non deriva alcun vantaggio mentre lo Stato italiano assume oneri che potrebbero essere assolti dallo Stato di residenza del pensionato. Quindi paradossalmente l'Italia, che non ha ancora un adeguato sistema di assistenza sociale per ragioni che vengono spesso attribuite a vincoli di bilancio, finisce per ridurre gli oneri di assistenza sociali di altri Paesi, peraltro non pochi dei quali a reddito pro capite più alto del nostro". "L'importo totale erogato all'estero per quote di integrazione al minimo e maggiorazioni sociali era, nel 2016 - conclude -, pari a circa 80 milioni".