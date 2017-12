Manovra, nuovo emendamento: la web tax entrerà in vigore dal 2019

La web tax entrerà in vigore dal primo gennaio 2019 e non più dal primo luglio 2018. E' quanto prevede la terza versione dell'emendamento di Mucchetti (Pd) che dovrebbe essere depositata a breve in Commissione Bilancio del Senato. Lo slittamento riguarda anche il gettito (stimato in 100-200 milioni il primo anno), che il Parlamento puntava già ad utilizzare come copertura per alcune novità di spesa da introdurre nella manovra.