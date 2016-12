La Borsa di Milano chiude a +0,46%: bene Monte Paschi e le popolari

Chiusura positiva a Piazza Affari, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,46% a 17.044 punti e il Ftse All Share a +0,51% a 18.705. Sprint per il Monte dei Paschi di Siena, che mette a segno un rialzo del 7,16% guadagnandosi la maglia rosa di giornata. In ripresa i titoli delle popolari, tra cui si distingue la Popolare dell'Emilia Romagna con un rally arrivato ormai alla settima seduta consecutiva.