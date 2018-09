Borsa, Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib a +0,57%

Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,57%, mentre il Ftse All Share sale dello 0,67%. Lo spread fra Btp e Bund tedesco segna 276 punti contro i 282 della chiusura di ieri quando, in giornata, aveva toccato un massimo di 290 punti. Avvio col segno più anche gli altri principali listini europei: Francoforte è in crescita dello 0,3%, Londra dello 0,2%, mentre Parigi avanza dello 0,1%.