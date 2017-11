Amazon: con Black Friday il patrimonio di Bezos sale a 100 miliardi di dollari

Il Black Friday fa volare le fortune del fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Il patrimonio del magnate è salito di 2,4 miliardi di dollari, superando quota 100 miliardi (100,3 per la precisione), con il rialzo del titolo che in Borsa a New York ha chiuso a +2,6% beneficiando dell'ottimismo sulle vendite del "venerdì nero". Bezos è il primo miliardario a raggiungere tale record dal 1999, quando a riuscirci fu il fondatore di Microsoft, Bill Gates.