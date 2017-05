Alitalia, i dipendenti ci ripensano: raccolta firme per riaprire le trattative con l'azienda

Anche alcuni piloti pronti a riaprire la trattativa - Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Messaggero", a rispondere all'appello sarebbero stati quasi in mille e ci sarebbero anche diversi piloti (la categoria più compatta nel bocciare l'accordo) tra coloro che hanno firmato per la riapertura della trattativa.



"Solo ora - confida un dipendente Alitalia a "Il Messaggero" - le persone si rendono conto dell'errore che hanno commesso". La riapertura del tavolo, prosegue "sarebbe importante per tutti: adesso andiamo a casa tutti e ci andiamo tutti male".



Le diffide contro i sindacati - Intanto sarebbero partite anche centinaia di lettere da parte di singoli lavoratori per diffidare i sindacati ad agire e trattare per conto dei suddetti dipendenti.



Martedì azienda decide su amministrazione straordinaria - Intanto si guarda a martedì, quando l'assemblea dei soci deciderà se procedere con la richiesta di accedere all'amministrazione straordinaria. Il governo è pronto a concederla subito con l'ammissione alla procedura e la contestuale nomina dei commissari. Dallo Stato è in arrivo anche un prestito ponte, sul quale sono ancora in corso approfondimenti e che potrebbe superare i 400 milioni indicati in un primo tempo.