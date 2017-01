18:05 - Chiusura in positivo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,49% a 20.446 punti e il Ftse All Share che guadagna lo 0,43% a 21.701 punti. Tra i titoli, vendite contenute su Luxottica (-0,81%), dopo l'uscita dell'a.d. Andrea Guerra. In testa alle blue chip c'è Mediolanum (+2,95%). Tra i bancari, Unicredit guadagna l'1,20%, Intesa lo 0,80%. Caute vendite su Telecom (-0,35%). Bene Mediaset (+1,27%).