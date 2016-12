Gustav Klimt. Disegni intorno al fregio di Beethoven

foto Gianni Marussi

Per i 150 anni della nascita di Gustav Klimt la Provincia di Milano (prima città italiana ad inaugurare le celebrazioni) presenta allo Spazio Oberdan la riproduzione di una parte dello straordinario Fregio di Beethoven, accompagnata da 18 disegni originali collaterali al famoso affresco, custodito nella sala del Palazzo della Secessione di Vienna.

Il percorso espositivo si apre con i manifesti originali della Secessione viennese realizzati da Koloman Moser, Alfred Roller, Ferdinand Hodder e Leopold Stolba per le Esposizioni del movimento.

Presentati alcuni numeri della celebre rivista “Ver Sacrum”, lo strumento più alto realizzato dagli artisti appartenenti al movimento secessionista, custode della poetica dell'arte totale, Gesamtkunstwerk, termine usato per la prima volta da Wagner in riferimento all' arte teatrale dell'antica Grecia.

Cuore della mostra i 18 disegni provenienti da New York. Prezioso tesoro di eccezionale rarità, i fogli indagano la figura della donna e della musica attraverso l’eterno conflitto tra Eros e Thanatos.

Un team di scenografi e decoratori ha realizzato la parziale riproduzione del Fregio di Beethoven in scala 1:1.

Lungo 34 metri e sviluppato su 3 pareti del Palazzo della Secessione, fu dipinto da Klimt nel 1902 in occasione della XIV mostra del movimento della Secessione Viennese, come un fregio egizio.

L’esposizione, progettata come cornice per la grande scultura di Max Klinger dedicata a Ludwig van Beethoven, considerato da Klimt e dai secessionisti l’incarnazione del genio e dei loro stessi ideali. Una corale celebrazione del compositore tedesco, ma fu un clamoroso flop e fece scandalo anche per la presenza nella visione klimtiana di spermatozoi ed ovuli come elementi decorativi nella rappresentazione delle Forze ostili.

Ispirato alla Nona Sinfonia, il Fregio fu concepito come parte di un percorso espositivo in cui la visita si trasformava in una sperimentazione sinestetica dove la musica diventava parte costituente e fondamentale dell’opera.

In occasione di quella inaugurazione fu eseguito l’Inno alla Gioia diretto da Gustav Mahler e anche qui risuoneranno le note della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Dopo questa opera Klimt abbandona la Secessione e si dedica ai suoi straordinari ritratti.