La statua di Maurizio Cattelan che ritrae Adolf Hitler genuflesso è stata battuta all'asta per 17,2 milioni di dollari, pari a 15 milioni di euro, da Christie's a New York. Si tratta di una vendita record per un'opera dell'artista italiano. La statua di cera e resina, dal titolo "Him", ritrae il dittatore nazista in ginocchio intento a pregare.