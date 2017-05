Ascesa e declino del contemporaneo nel libro "L'arte nel cesso" di Bonami

Ecco la premessa in esclusiva per i lettori di TGcom24



Chi sospetta che questa sia la continuazione o, come si dice

in termini cinematografici, il remake di Lo potevo fare anch’io

potrebbe avere ragione.

Io ancora non lo so, visto che ho iniziato a scrivere ora.

Lo saprò alla conclusione, ma per chi ha comprato il libro

sarà ormai troppo tardi :-)



Lo potevo fare anch’io si chiudeva dicendo che sì, potevate

farlo anche voi, ma lo ha fatto prima qualcun altro. Ora

in questo libro, forse per l’età che mi garantisce lo sconto

su Trenitalia, faccio esercizio di dubbio. Mi chiedo se non

sia alla fine proprio così, che tanta arte si potrebbe fare anche

noi, e se pure l’ha fatta qualcun altro prima non è detto

che alla fine sia davvero arte. Arte o non Arte? Questo è

il problema. Se sia più nobile tollerare un Botero o un Mitoraj

oppure lasciarsi morire davanti a una scatola da scarpe

vuota, a un orinale rovesciato, a una stanza buia dove la

luce si accende e si spegne, davanti a un essere umano che

ti chiede all’entrata di un museo «What is progress?», cos’è

il progresso? In tale Bonamletico dubbio io colo le fondamenta

di questo brutto libercolo sperando che alla fine si

trasformi in piccolo cigno editoriale capace di fare le scarpe

a me stesso sbaragliando Lo potevo fare anch’io.

Il primo titolo di questo libro voleva essere «Potete farlo

voi! Dall’orinale all’orale, la fine dell’arte contempora-

nea». L’orinale era chiaramente quello di Duchamp. L’orale?

mi chiederete voi. L’orale intanto fa rima con orinale,

e poi è anche l’opera d’arte più bizzarra e affascinante che

mi sia capitato d’incontrare nella mia carriera di curatore.

L’autore è Tino Sehgal, tedesco, che invece di creare sculture

crea situazioni. Ovvero gente che parla, che si muove,

che canta, che danza, che corre. Gente che sembra normale

o pazza ma pur sempre gente, finché alla fine non rivela

allo spettatore il titolo di quello che è, tipo: This Progress

appunto «Tino Sehgal 2010».



Poi però è arrivato il cesso d’oro di Maurizio Cattelan da

me intitolato America. Quest’opera è stata realizzata o meglio

installata al Museo Guggenheim, per il grande rientro

del Maestro del Fregatuncola. Un cesso d’oro è una tentazione

troppo forte alla quale resistere scrivendo un libro

che vuole raccontare la fine dell’arte contemporanea, iniziata

un secolo fa con il famoso orinale rovesciato di Duchamp,

passata attraverso la Merda d’artista di Manzoni e

conclusasi, a mio parere, con questo cacatoio di oro massiccio

per il quale la gente si mette in fila a lungo trattenendo

i bisogni corporei pur di vedere l’effetto che fa farla dentro

un’opera d’arte per di più d’oro. Pareva che il «teschio di

diamanti» di Damien Hirst avesse detto tutto su arte, consumo,

lusso e mito. Invece no, Cattelan ha voluto l’ultima

parola con la «Banalità del pitale».



Ho pensato però che fosse troppo scontato intitolare il libro

«Il cesso d’oro», anche perché l’idea non è quella di sottolineare

il valore dell’arte, ma anzi analizzare una parabola

durata un secolo durante la quale l’arte contemporanea

partita da un cesso è arrivata a un altro cesso a prescindere

dal proprio valore economico. Così è venuto fuori un titolo

semplice ma chiaro: L’arte nel cesso. Come se l’arte contemporanea

e le sue idee fossero state mangiate dalla bocca di

Duchamp, digerite per cento anni dagli enzimi concettuali,

e non, del suo stomaco, fatto da tanti artisti diversi, per

poi come ogni cibo, finita la digestione e assimilato, essere

espulso dalla sua uscita naturale, il culo di Cattelan.

Insomma, un giorno un artista rovesciò un orinale e iniziò

il ciclo dell’arte contemporanea che dagli oggetti più strani

è tornata alle persone, alla loro voce, ai loro gesti. L’arte,

conclusa la sperimentazione e la provocazione – alcuni

sintetizzano le due cose con «la presa per il culo» –, torna

a raccontare storie, prima a voce, poi chissà come. Se si

pensava che l’arte contemporanea fosse quella che accade

mentre noi siamo vivi, di pari passo al nostro ciclo di vita,

forse oggi si scopre che è stata invece l’espressione di un

periodo storico, come lo sono stati l’arte classica, il gotico,

il Rinascimento, il manierismo, il barocco, il rococò, l’arte

romantica, l’impressionismo, il cubismo, l’arte moderna e

via di seguito. Il periodo «contemporaneo» è durato a parer

mio un secolo esatto. Dal 1917 di Duchamp al 2017 del

nostro oggi. Da ora, per chi è d’accordo, si potrà dire: «Al

tempo del Contemporaneo si andava in galleria a guardare

una tela tagliata, ad ammirare dei cavalli vivi in un garage

che si chiamava L’Attico tanto per confondere le acque, a

vedere gente che firmava le persone, a osservare individui

rotolarsi per terra, un tizio fare il cane e mordere i visitatori...

» e così via. Insomma, è finita un’epoca. Cosa verrà al

posto del Contemporaneo? Boh!!! Che volete che ne sappia

io? Posso provare a indovinare, ma dare nomi non è il mio

forte e nemmeno il mio mestiere. L’Arte del Presente, Present

Art? L’Arte dell’Ora, Now Art? Arte Momentanea, Momentary

Art? Sì, perché tutta l’arte fa parte di un momento

che poi è destinato a cambiare seguito da altri momenti.

Ma torniamo alla fine dell’arte contemporanea o al suo

«incomincio». Duchamp sostituisce alla semplice realizzazione

dell’oggetto l’idea. Non inventa l’orinale ma ha l’idea

di rovesciarlo e pure firmarlo, e persino il coraggio di

esporlo. Da quel momento la storia dell’arte contemporanea

è stata una gara a chi aveva l’idea migliore o più stravolgente

o magari rivoluzionaria o provocatoria. Addirittura

si arriva a mostrare solo l’idea o niente, come le luci

che si spengono o si accendono di Martin Creed, che vince

pure il famosissimo Turner Prize alla Tate di Londra, o prima

di lui gli oggetti invisibili di De Dominicis copiati poi

da Cattelan. C’è chi dice, a volte non a torto, che l’arte con-

temporanea finisce nelle mani dei furbetti. È però spesso

un’affermazione semplicistica e un po’ qualunquista. Caso

mai si può dire che nell’arte contemporanea, oltre al necessario

talento, a volte si aggiunge un po’ di cinismo e furbizia,

qualità che, del resto, gli artisti hanno sempre usato

anche in passato.



Da Duchamp in poi l’arte diventa un domino, un’idea

ne produce un’altra che ne produce un’altra ancora, fino

appunto alla fine delle idee. Il «cesso d’oro» è la dimostrazione

quasi scientifica che le idee finiscono come l’acqua

o il petrolio o come il caffè a casa propria. Finché le idee

aiutano a creare cose e immagini è un conto, ma se servono

solo a generare altre idee la faccenda si fa complicata.

Come se un rigore in una partita provocasse un altro rigore

e poi ancora un altro all’infinito, senza che nessuno però

riesca mai a segnare questo benedetto gol. Così è stato per

l’arte contemporanea.



Dopo i personaggi di Tino Sehgal che riempiono un museo

che cosa mai si può fare, lasciare il museo completamente

vuoto, okay, ma dopo un po’ tutti i musei chiudono e allora

buonanotte all’arte e ai suonatori. La gente si è assuefatta

talmente tanto all’arte che deve sorprendere a ogni costo

che non si sorprende più. Infatti nel caso di Tino Sehgal

succede proprio questo. Dopo che uno ha visto una delle

«situazioni», si badi bene non performance come verrebbe

istintivo dire, dell’artista tedesco non ne vuole vedere più.

È come con i film. Ci sono film che uno guarda e riguarda

all’infinito anche se sa a memoria la trama e come va a finire,

ad esempio Casablanca. Sono storie che non scadono

mai, a lunga conservazione. Mentre ci sono film che magari

uno si diverte o si emoziona a vedere una volta, ma che

poi non ha più voglia di rivedere. Film molto freschi, che

però come tutte le cose troppo fresche vanno a male subito.

Così con l’arte.



L’orinatoio di Duchamp si sa cos’è e nessuno vuol fare

un viaggio apposta per vederlo. Invece Las Meninas di

Velázquez, Guernica di Picasso, La morte di Marat di David,

Oktober 1977, il ciclo di quadri sulla morte di un gruppo di

terroristi tedeschi di Richter, il Rabbit specchiante di Koons

o il suo Puppy di fiori si vogliono andare a vedere e rivedere.

Questi capolavori fanno parte dell’Arte del Sempre, The

Always Art, nome del menga ma che funziona per spiegare

perché certa arte, anche buona, viene a noia e invecchia

in fretta e altra, invece, non viene mai sulle scatole e si ha

sempre voglia di rivederla. Un po’ come i baci, quelli veri

e quelli Perugina, non stancano veramente mai e ogni volta

sembrano nuovi.