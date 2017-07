Le polpette di zucchine sono delle sfizioserie salate realizzate con un impasto leggero e vegetariano. Queste polpette, infatti, sono a base di ricotta, zucchine grattugiate, uova e mollica di pane, una vera bontà! Potete utilizzarle come secondo piatto e accompagnarle con un’insalata o realizzarle in anticipo e servirle anche fredde per un colorato buffet!

PROCEDIMENTO

Lavate e mondate le zucchine, poi grattugiatele. In una padella fate sfrigolare l’aglio nell’olio per qualche istante, aggiungete le zucchine e cuocetele per circa 15 minuti (o comunque fino a quando la loro acqua non sarà evaporata). Salate e mettete da parte.