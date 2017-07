DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

L'insalata di kiwi e cetrioli è un contorno insolito e gustoso che abbina fra loro ingredienti verdi, crudi e dal sapore delicato. Fresca ed estiva, l'insalata di kiwi e cetrioli si prepara in pochissimo tempo ed è condita con un'emulsione di olio e limone, scorza di limone e prezzemolo fresco. Potete riunire tutti gli ingredienti in una ciotola e condirli o fare come me e comporre il piatto posizionando singolarmente frutta e verdura!