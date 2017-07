Le cartellate sono deliziosi dolci fritti tipici della tradizione natalizia della Puglia, realizzati con un impasto neutro profumato al mandarino e inondati dal vincotto. La caratteristica principale delle cartellate è la forma: circolare, simile a quella di un alveare, da riempire con il goloso vino cotto o anche con il vostro miele preferito. Prepararle in casa è facile, vi basterà un po' di manualità seguendo le foto passo per passo :)

PROCEDIMENTO

Impastate il tutto per ottenere un panetto omogeneo e sodo, lasciatelo riposare avvolto da pellicola per 30 minuti. Trascorso questo tempo, tagliatelo in pezzi e passateli nella macchina per la pasta per ottenere delle sfoglie sottili, rettangolari e regolari. Utilizzando la rotella tagliapasta dentellata, ricavate da ogni sfoglia delle strisce larghe circa 3 cm. Pizzicatele ogni 5 cm circa per congiungere i due lembi di pasta.