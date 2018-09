Bubble Bar: il primo wine bar italiano su 3 ruote

Tutto ha inizio in una sera di autunno quando, durante i preparativi del loro matrimonio, si accorgono che il desiderio di regalare ai propri invitati, provenienti da ogni parte del mondo, una esperienza eccezionale anche attraverso l’utilizzo di un prosecco bar mobile (e non il solito open bar), sarebbe stato difficile, anzi impossibile da esaudire. Da lì il pensiero e poi la spinta a costruire il primo e migliore Prosecco bar italiano su tre ruote, in onore di tutti gli amanti del vino come loro.

È bastato il restauro di un’Ape Piaggio degli anni Sessanta ad opera di designer e specialisti esperti del restauro, un allestimento elegante, romantico e completamente made in Italy, e un tour enogastronomico nella terra del prosecco, tra Verona e Treviso, perché la loro Ape car carica di vino prendesse vita.

Il Bubble Bar è l’idea perfetta per rendere speciale eventi di qualsiasi tipo; matrimoni, eventi aziendali, feste di compleanno, brunch o aperitivi. Sia outdoor che indoor, grazie alle sue dimensioni ridotte.

Come suggerisce il nome, la sua specialità sono le bollicine: bianche o rosé, Prosecco o Franciacorta, alla mescita o in bottiglia. Le bollicine bianche arrivano dalla provincia di Treviso, mentre quelle rosé sono del territorio veronese. Ma il menu si arricchisce anche di una variegata scelta di mixer sempre a base di bollicine.

Cavalcando un trend assolutamente contemporaneo, quello dello street food, e riprendendo un oggetto molto amato del passato, il Bubble Bar di MaryKate e Alessandro promette bene (e anzi, già pensa all’America) e ci piace. Perché da un lato ci fa fare un tuffo nel passato, ricordandoci i memorabili momenti della dolce vita italiana, dall’altro ci mantiene saldi nel presente, facendoci respirare la modernità e la sua innovazione. Mentre ci regala il piacere di un momento in compagnia di un buon bicchiere di vino nostrano.



Bubble Bar www.bubblebar.it



Di Indira Fassioni