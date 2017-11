Il gatto che abbraccia ha trovato casa. Storia a lieto fine quella di Jeff, randagio bianco e rosso salvato dalle strade di New York e curato da Aspca, The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. E' bastato che venisse pubblicato su Facebook il video delle sue effusioni con operatori e volontari dell'associazione che lo accudivano per fare in modo che in meno di un'ora il micio trovasse un padrone. I suoi abbracci, d'altronde, hanno sciolto il cuore di tanti, come testimoniano le più di 30mila visualizzazioni in tre giorni e le oltre 300 condivisioni delle immagini.