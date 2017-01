Striscia la Notizia e la storia di Rosina, il cane che cammina su due zampe

Rosina è una meticcia bianca che per un disturbo non ancora identificato è costretta a camminare su due zampe. Come un’equilibrista. La sua sofferenza e le sue difficoltà, però, sono evidenti. Edoardo Stoppa, di Striscia la Notizia, ha incontrato Amelia Loreto, commissario straordinario dell’E.N.P.A. di Siracusa, la struttura che ha deciso di accogliere Rosina. “Questo cane ha bisogno di accertamenti specifici, che non sono mai stati fatti perché nella nostra zona non esistono strutture diagnostiche adeguate» ha spiegato Amelia Loreto. “Noi abbiamo accolto Rosina nel nostro canile, anche se siamo addirittura stati diffidati dal Comune. Abbiamo perso due anni di tempo”.