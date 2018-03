Dubai, salva in extremis un gatto in autostrada e diventa un eroe

Quante possibilità di sopravvivere avrebbe avuto quel gatto dal folto e lungo pelo rosso rannicchiato sull'autostrada di Dubai, con migliaia di auto che sfrecciavano a pochi centimetri da lui? Ma a rischiare la vita per il felino è stato il giovane Ahmed Al Qasimi, che dopo averlo avvistato, è tornato sul posto con una gabbietta e un amico che ha ripreso l'impresa in un video finito poi su Instagram.

Un post condiviso da Ahmed Al Qasimi | أحمد القاسمي (@ahmed_alqasimi) in data: Mar 14, 2018 at 12:35 PDT

Le immagini mostrano il coraggioso ragazzo avvicinarsi con cautela al micio immobilizzato dalla paura. Appena l'occasione è propizia il felino viene catturato con un telo e portato in salvo. Tanto è valso ad Ahmed per diventare un eroe anche fuori dagli Emirati.



Il suo messaggio diffuso sui social è: "Se vedete un animale in pericolo, non restate indifferenti: salvatelo senza rischiare la vostra vita o segnalatelo alle associazioni competenti".