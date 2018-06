Cina, la lotta tra marmotte sembra un incontro di pugilato

Nella provincia cinese di Gansu è avvenuto uno scontro davvero singolare tra due esemplari maschi di marmotta. Uno dei due mammiferi, infatti, stava corteggiando una femmina e l'arrivo del potenziale rivale ha dato origine alla lotta. Le marmotte si sono alzate sulle zampe posteriori e si sono affrontate come in un vero e proprio match.



Prima che si potesse decretare un vincitore, però, il rumore di un veicolo in avvicinamento ha spaventato i due animali che hanno interrotto lo scontro per allontanarsi a gran velocità nella campagna circostante.