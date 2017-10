Cina, gatti ingegnosi: suonano il campanello per ricevere cibo

È successo in Cina, a Guangzhou, dove una coppia di gatti sembra aver studiato molto bene i principi di Pavlov per ottenere il massimo dell'approvigionamento di cui avevano bisogno. Suonando a turno il rispettivo campanello, infatti, il padrone mette loro nei piatti del cibo, che i due felini non tardano a mangiare e di cui poi chiedono un'altra porzione battendo ancora la zampa sul campanello. Se non fosse vero, questo video virale potrebbe essere una buona trama per il seguito di Ratatouille.