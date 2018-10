Cina, ecco i tre dolcissimi cuccioli di tigre dalla pelliccia bianca

Lo Yunnan Wildlife Zoo di Kunming, in Cina, ospita tre tenerissimi gemelli di tigre dagli occhi blu. I cuccioli sono nati circa tre mesi fa e la loro particolarità è quella di avere la pelliccia bianca: sono una variante genetica della comune tigre arancione del Bengala, per cui abbastanza rari.



I tre piccoli felini vengono allevati nella riserva naturale cinese poiché la loro madre, cresciuta in cattività, non ha nessuna esperienza nell'accudirli. Una dei loro custodi, Hao Li, si è presa cura dei tigrotti e ha raccontato durante una intervista: “Il più grande, è molto birbante e ha tanto appetito, è il più dispettoso, mentre il più piccolo è come un bambino, è gentile, non vince mai quando lotta per il cibo”. I cuccioli hanno fatto il loro debutto in pubblico ad ottobre e adesso possono essere ammirati dai turisti.



Per la scelta dei loro nomi è stato indetto un concorso: i visitatori potranno lasciare una targhetta con il nome che preferiscono per ogni cucciolo. Successivamente i nomi saranno selezionati e poi annunciati ufficialmente dai gestori dello zoo.