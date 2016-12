Chiavari, gli animalisti salvano la cavallina ferita dalle trappole dei bracconieri

Poteva finire male a Chiavari, nel Genovese, per una cavalla selvaggia rimasta impigliata nella trappola di un bracconiere. Per fortuna è stata soccorsa dagli animalisti, che le hanno tagliato il laccio che l'aveva ferita e poi curata. Stella, questo il nome datogli dall'associazione "Cavalli selvaggi dell'Aveto", si era inizialmente liberata dalla tagliola, ma il laccio di ferro ha continuato a ferirle la zampa, per questo non riusciva a correre e a camminare bene. Il rischio era quello che lei e il suo puledrino che sempre l'accompagna venissero divorati dai lupi che vivono al confine con il parco naturale sui monti sopra Chiavari.