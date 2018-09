Canada, ex giocatore di hockey uccide un grizzly e un alce e posta le foto: utenti indignati

Tim Brent è un trentaquattrenne ex giocatore professionista di hockey coinvolto in questi giorni in una autentica bufera mediatica dopo aver postato, su Twitter, le foto dei suoi "trofei" dopo una battuta di caccia nello Yukon, in Canada. Le reazioni furiose del web hanno letteralmente travolto Brent, andando dagli insulti fino anche alle minacce di morte - c'è chi ha scritto che avrebbero commissionato un incarico a un cartello messicano.



Tra i numerosi oppositori c'è però chi cerca di difendere l'ex giocatore, scrivendo nel caso del grizzly ucciso che si tratta un esemplare anziano, spesso cacciati perché sono un pericolo per gli altri cuccioli. Inoltre, aggiunge qualcun altro, il loro numero deve essere tenuto sotto controllo per far sì che tutti gli animali abbiano cibo a sufficienza.