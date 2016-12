31 agosto 2014 Usa: ecco Tucker, il gatto più triste del mondo che non trova una casa Il micio ha un anno ed è affetto da una malattia genetica che lo fa sembrare sempre corrucciato. "Nonostante la sua espressione è sempre molto allegro", spiegano i volontari del centro di adozione di Arlington Tweet google 0 Invia ad un amico

08:31 - Si chiama Tucker e il suo musetto non appare di certo felice. Il micio ha un anno ed è affetto da una malattia genetica che lo fa sembrare sempre triste. "Nonostante la sua espressione è sempre molto allegro", spiegano i volontari del centro di adozione di Arlington, a Washington, che lo hanno in cura. "Adora giocare con i laccetti ed è molto dolce con i bambini", aggiungono. Il gatto, adesso cerca una casa e dei padroni che lo possano accudire e amare. Finora però non li ha ancora trovati.

Il micio risulta ha purtroppo il pelo tutto rovinato, sempre a causa della malattia, e per questo indossa sempre una "t-shirt" su misura.