Rio de Janeiro, il carnevale degli animali Cani e gatti, via alla festa in maschera

13:32 - A Rio de Janeiro il carnevale arriva in anticipo. E veste cani e gatti. Eccoli nella parade "Blocao", dove graziose barboncine vestite con abitini da bimba e grintosi bulldog abbigliati da Superman si contendono la scena con quattrozampe aspiranti calciatori, tutti impegnati nelle acrobazie con il pallone e con coloratissimi cucciolotti. Non mancano neanche tenerissimi mici con ali da farfalla o con ammiccanti cilindri in testa.