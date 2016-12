Juve, Giovinco chiude la pagina Facebook

foto SportMediaset 14:50 - Troppi insulti. E allora è meglio chiudere tutto. Questo ha pensato, e fatto, Sebastian Giovinco che si è visto costretto a oscurare la sua pagina personale di Facebook, proprio per le troppe offese ricevute. Per la Formica Atomica è un periodo non proprio bellissimo, visto che sopratutto sul campo è stato preso di mira dai tifosi della Juve che lo criticano a ogni partita e questo nonostante Conte lo difenda sempre a spada tratta. - Troppi insulti. E allora è meglio chiudere tutto. Questo ha pensato, e fatto,che si è visto costretto a oscurare la sua pagina personale di, proprio per le troppe offese ricevute. Per la Formica Atomica è un periodo non proprio bellissimo, visto che sopratutto sul campo è stato preso di mira dai tifosi dellache lo criticano a ogni partita e questo nonostante Conte lo difenda sempre a spada tratta.

Per l'ex stella del Parma, che era arrivato a Torino come "sostituto" di Alessandro Del Piero (un'eredità pesantissima quella lascia dello storico capitano bianconero), e che fino a questo momento non ha soddisfatto (almeno secondo i tifosi) le aspettative.

Giovinco, fino a questo momento ha messo a segno 7 gol di 27 gare giocate in campionato. Mentre due gol a testa li ha messi a segno in Coppa Italia e Champions League.