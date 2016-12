Barcellona, Messi in bilico per la sfida Champions contro Milan

00:52 - Caso fortuito, ma le presenze stagionali di Leo Messi in Italia sono flagellate da imprevisti, tabelle di recupero e corse contro il tempo. L'ultimo infortunio getta ombre sulla sua presenza per la sfida Champions di fine ottobre contro il Milan. Sarebbe il secondo forfait dopo la bandiera bianca alzata in occasione della recente amichevole tra Italia e Argentina. Lesione muscolare. E la paura si mischia alla speranza che sia roba passeggera.

Il problema ha l'origine alla fonte. Messi si trascina noie fisiche dall'alba della stagione; dai tempi della sfida di Supercoppa contro l'Atletico Madrid. Una prima, sommaria, diagnosi parla di <strong>"lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra"</strong>. La fama del calciatore e il valore inestimabile delle sue gambe innescano una spirale di preoccupazioni a prescindere. Basta un'entrata accentuata per far scollinare paure e tensioni. E se lascia il campo a testa china è ancora peggio. Ma, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il forfait della Pulce non sarebbe preoccupante. O perlomeno sarebbe una tegola a tempo determinato. Messi dovrebbe saltare solo la sfida Champions contro il <strong>Celtic </strong>e la successiva gara di campionato, avversario il<strong> Valladoid.</strong><br/>L'ottimismo contrapposto alla paura. Il filo è sottile, come quello su cui scorre l'eventualità che la Pulce possa sbarcare con una maglia da titolare a San Siro nella ormai classica sfida da girone eliminatorio di Champions contro il Milan.<br/>Un recupero top in bilico su sponda Barcellona. Due sicuri su quella milanista. Stephan El Shaarawy e Riccardo Montolivo tornano ad allenarsi con il gruppo e dovrebbero regolarmente essere arruolati per la trasferta Champions di martedì ad Amsterdam contro l'Ajax. Per i due potrebbe esserci anche un impiego part-time per ricaricare le gambe e metterci benzina dentro a sufficienza per garantirne una discreta autonomia. Da sfruttare nella successiva sfida contro la Juventus.