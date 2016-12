Serie A: alla Juventus il derby di Torino

00:49 - Va alla Juventus il derby della Mole numero 228, il primo giocato all'ora di pranzo. In casa del Torino, i bianconeri soffrono la pressione granata e creano poco, ma trovano l'incornata vincente dell'1-0 al 54' con Paul Pogba, bravo a ribadire in rete la traversa di Tevez. Polemiche da parte del Toro per la posizione dell'argentino nell'occasione, in netto fuorigioco. La Juventus con questi tre punti aggancia il Napoli a quota 16 punti.

LA PARTITA

E' stata forse una delle Juventus meno brillanti dell'era Conte, ma è bastata una zuccata di Pogba ai bianconeri per far continuare la "maledizione derby" al Torino, mai come in questa occasione deciso e ordinato a non concedere un metro che fosse uno ai rivali concittadini. Non è servito a vincere, nemmeno a pareggiare e non solo per il gol evidentemente irregolare di Pogba. Le polemiche ci sono e ci saranno, ma c'è poco da discutere: la svista del guardalinee risulta decisiva, al netto della sterilità offensiva dei granata.

Il risultato più giusto per quanto visto in campo sarebbe stato uno 0-0, la partita perfetta dei due tecnici si direbbe che hanno giocato a specchio e per limitare le potenzialità avversarie. Ce l'ha fatta, come presumibile, la Juventus, brava a limitare le sfuriate offensive di Cerci. La missione però è stata compiuta, fino al fattaccio, anche dal Torino, impeccabile nel limitare e annullare il centrocampo bianconero.

Ne viene fuori che a fine partita il numero di polemiche sia identico a quello delle azioni pericolose. Se il Toro recrimina per il gol irregolare di Tevez, la Juventus reclama un cartellino rosso a Immobile per un'entrata dietro su Tevez nel primo tempo. Due fatti distinti e separati, due occasioni oltre al gol. Un sinistro fiacco di Giovinco imbeccato da una magia di Tevez al 51' e una conclusione acrobatica di Vucinic all'84' con i granata ormai sbilanciati. Nient'altro per un derby vibrante, sentito, ma avaro di grandi emozioni e giocate.

LE PAGELLE

Tevez 6,5 - Se non segna, fa segnare. Risulta comunque decisivo e imprescindibile per la Juventus. In occasione del gol è in fuorigioco, sì, ma dimostra tutta la rabbia e la grinta nello smarcarsi dal marcatore. In precedenza aveva liberato Giovinco davanti al portiere.

Cerci 5,5 - Potenzialmente è sempre pericoloso, ma a conti fatti non lo è mai. Braccato bene dalla difesa bianconera, sfiora la porta solo su punizione.

Pogba 6,5 - E' l'uomo dei gol decisivi e importanti. Quando c'è una palla vagante in area lui c'è sempre, anche in una giornata meno stellare di altre

Padelli 6,5 - Se il Toro si potrà aggrappare (inutilmente) alle polemiche, è anche merito delle sue parate. Quella su Giovinco è potenzialmente decisiva, quella su Vucinic spettacolare

Marchisio 5,5 - Non è al top della forma e si vede. Macchinoso e mai nel vivo del gioco, si prende un giallo e rischia l'espulsione su Darmian



IL TABELLINO

TORINO-JUVENTUS 0-1

Torino (3-5-2): Padelli 6,5; Glik 6,5, Rodriguez 6 (1' st Masiello 6), Moretti 6; Darmian 6,5, Brighi 6, Vives 6 (41' st Farnerud sv), El Kaddouri 5,5 (22' st Meggiorini 5,5), D'Ambrosio 6; Cerci 5,5, Immobile 5. A disp.: Gomis, Berni, Bovo, Pasquale, Maksimovic, Basha, Bellomo. All.: Ventura 6.

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Barzagli 6, Bonucci 6,5, Chiellini 6; Lichtsteiner 6, Vidal 5,5, Pogba 6,5, Marchisio 5,5, Asamoah 6 (29' st Padoin 6); Giovinco 5,5 (32' st Vucinic 6), Tevez 6,5. A disp.: Storari, Citti, Ogbonna, Peluso, De Ceglie, Isla, Motta, Pirlo, Llorente, Quagliarella. All.: Conte 6.

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 9' st Pogba

Ammoniti: Immobile, Vives (T); Marchisio, Pogba (J)

Espulsi: nessuno