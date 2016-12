Tgcom24 > Sport > calcio > Figo vuole investire in oro africano, ma il socio è un pregiudicato

17.9.2013

Figo vuole investire in oro africano, ma il socio è un pregiudicato

Il calciatore portoghese beccato in Zimbabwe in compagnia di un imprenditore sudafricano finito in galera per rapina