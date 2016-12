Prandelli conferma l'addio. Dopo il Mondiale lascia

15:48

- Il calciomercato ha reso lievi i primi due giorni d'azzurro, aAtmosfera soft, ci sarà tempo per scaldarla consabato a Palermo. Nervi distesi al punto che è passata quasi sotto silenzio la notizia (non inedita, però ribadita) chedopo il Mondiale dell'estate 2014 in Brasilee anche l'ambizione di essere cittì, volendo tornare ad allenare tutti i giorni una squadra di club.E allora abbiamo fatto un sondaggio per capire se il domani di Prandelli ha già un segno preciso. Segnale che non c'è, ma solo tracce di una possibilità da valutare: in chiave milanista.è alla sua quarta stagione al Milan: dicono sia l'ultima, scadenza di contratto e voglia -reciproca- di altre sponde e ambizioni, lui e il club, a prescindere dagli esiti della stagione appena cominciata. E il club di via Turati, avrebbe già messo in cantiere il progetto-Prandelli: se ne era parlato a maggio-giugno (su giornali, siti e tivu), rimane viva l'attenzione.Altra possibilità per il cittì azzurro è la, con la quale ha condiviso successi e onori all'inizio degli Anni Ottanta,E qui dipende dal futuro di, per il quale dall'estero sono arrivate (e arriveranno) prestigiose offerte di lavoro. La famiglianon è lontana dall'idea Prandelli, se dovessero accadere certe cose.E la panchina della Nazionale? Si è parlato e si parla della scelta che cadrebbe su, anche se il suo passato da calciatore in veste azzurra è sempre stato problematico, e i compensi che ha ricevuto dae soprattutto(8 milioni a stagione) sono lontanissimi dai supporti economici della Federcalcio. E un'ultima voce che arriva da Coverciano e dice di Allegri dalla panchina rossonera a quella azzurra. Come Arrigo Sacchi, tardo autunno 1991.Ma anche un altro ex rossonero è un candidato forte per sostituire Prandelli: Alberto Zaccheroni. L'attuale ct del Giappone potrebbe abbandonare il Sol Levante dopo il Mondiale.