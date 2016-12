Napoli, De Laurentiis: "Incidente Higuain? Chiedo 100 milioni di danni"

foto LaPresse Correlati L'incidente

In barca con la bella Lucia 13:16 - Dopo lo spavento per l'incidente a Capri di Gonzalo Higuain, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso tutto il proprio disappunto. "Non l'ho ancora incontrato - spiega -, ma faremo causa alla regione perché sono stanco di non avere presidi medici di buon livello. Chiederemo 100 milioni di danni e li devolveremo a chi ha bisogno". Sotto accusa il presidente della regione e il sindaco di Capri: "Cosa sono lì a fare?".

"Non è possibile che un luogo come Capri - continua il presidente azzurro - non sia attrezzato per soccorrere chi si fa male in acqua. Sono molto arrabbiato e sono determinato a chiedere i danni".

LA REPLICA DEL SINDACO: "DE LAURENTIIS NON PARLI A SPROPOSITO" Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Capri, Ciro Lembo, alle accuse di De Laurentiis: "Poteva risparmiarsi questa uscita - ha affermato -. Pur lavorando in condizioni difficili i medici hanno assistito perfettamente Higuain, ricevendo peraltro i ringraziamenti sia da parte dell'argentino che da parte dei suoi amici, che erano con lui. Tra l'altro il presidente manco ha visto in che condizioni era il giocatore, quindi non so come possa parlare. Il Comune di Capri sta compiendo uno sforzo notevole per assicurare a tutti la sanità più adeguata: non solamente ai vip che vengono qui - continua Lembo - c'è un presidio a Marina Grande messo da noi a nostre spese, che ha già compiuto piu' di 50 interventi. Per questo abbiamo ricevuto moltissime lettere di encomio e ringraziamento. Quindi a De Laurentiis dico quindi che il nostro lavoro lo sappiamo fare".