De Laurentiis: "Cavani pensa solo ai soldi"

Cavani-Psg: lunedì si firma 21:05 - Tra il ritiro di Dimaro e twitter, è un Aurelio De Laurentiis davvero scatenato quello che si presta a rispondere alle domande dei molti tifosi del suo Napoli. Scatenato e particolarmente duro, soprattutto quando liquida i vecchi idoli azzurri Edinson Cavani e Walter Mazzarri: "Il Matador pensa solo ai soldi - ha detto il numero uno dei partenopei -. Ora tutti parlano dell'Inter di Walter Mazzarri. Che ce frega, sono arrivati noni...". - Tra il ritiro di Dimaro e twitter, è undavvero scatenato quello che si presta a rispondere alle domande dei molti tifosi del suo Napoli. Scatenato e particolarmente duro, soprattutto quando liquida i vecchi idoli azzurri: "Il Matador pensa solo ai soldi - ha detto il numero uno dei partenopei -. Ora tutti parlano dell'Inter di Walter Mazzarri. Che ce frega, sono arrivati noni...".

De Laurentiis ha poi fatto il punto sul mercato: "Lewandowski non arriverà, andrà al Bayern Monaco - ha spiegato -. Ibra non giocherà insieme a Cavani, perché è già destinato ad altri lidi. I soldi del Matador non li userò per lo stadio, perché per lo stadio userò i miei soldi. Ci serve un difensore? Lo abbiamo già preso, ed è uno forte (il riferimento potrebbe essere a Remy, ndr). Voglio vincere, esattamente come voi".