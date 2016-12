Longhi: "Quella volta che io e Ferruccio..."

In entrambe le occasioni si vinsee l'avversario-affrontato all'andata e al ritorno-era sempre lo stesso, l'ultimo in classifica. Ferruccio, sul cui futuro tutti erano disposti a scommettere, avrebbe vissuto negli anni successivi esperienze importanti, al, all'Inter, principalmente alla. Venne provato in maglia nerazzurra anche in tandem col fratello. Ma l'esperimento non convinse. Venne ceduto, ancora una volta lontano da Milano, "per farsi le ossa".

L'esplosione di Sandro - scudetti e titoli euro mondiali - fecero sì che lui fosse sempre "il più piccolo dei Mazzola". Gli anni migliori li avrebbe vissuti alla Lazio che oggi lo ha ricordato nel suo sito. Di lui - che avrei poi rivisto anche nelle vesti di dirigente sportivo - mi rimane il ricordo, sbiadito, senza manco il supporto di una fotografia, dei suoi dribbling, dei suoi scatti e di quei 32 gol segnati dalla mia squadra, manco uno dal sottoscritto.