Mario Balotelli, segnali di... fumo

foto SportMediaset Correlati Tutte le donne di SuperMario

16:01

. Il giocatore, supportato prima dal Manchester City e poi dal Milan, ha sempre smentito di avere un profilo sul famoso social network, ma qualcosa sembra non quadrare. Esiste il profiloche si "spaccia" come l'account ufficiale die guardando le foto postate c'è da crederci. Gli scatti, come riporta La Stampa, sono chiaramenti attimi di vita privata del calciatore: dalla cena con Robinho al fratello Enoch nudo in doccia con un amico, passando per foto in ascensore con l'amico. Immagini che fanno discutere, come quella caricata sabato sera, in cui si vede l'attaccante avvolto in un nuvola di fumo di narghilè con un amico e un cocktail alla frutta, forse analcolico., ma perché queste foto circolano in rete? SuperMario è immarcabile...