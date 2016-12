Osvaldo, fuoco incrociato su Twitter

foto SportMediaset 11:31 - Dopo le contestazioni dei tifosi, per Osvaldo arrivano anche le critiche da Twitter. Quando l'attuale fidanzata dell'attaccante della Roma ha postato una foto dei due a Praga, la ex Elena Braccini, con cui ha avuto due figlie, ha scritto: "Invece che passare del tempo con loro, preferisce divertirsi". Poi si è messa in contatto con la ex moglie di Osvaldo, Ana, con cui ha avuto Gianluca: "Mi dispiace che abbia abbandonato anche tuo figlio". - Dopo le contestazioni dei tifosi, perarrivano anche le critiche da. Quando l'attuale fidanzata dell'attaccante dellaha postato una foto dei due a Praga, la ex Elena Braccini, con cui ha avuto, ha scritto: "Invece che passare del tempo con loro, preferisce divertirsi". Poi si è messa in contatto con la ex moglie di Osvaldo,, con cui ha avuto Gianluca: "Mi dispiace che abbia abbandonato anche tuo figlio".

Le due donne hanno iniziato a scambiarsi messaggi, un fuoco incrociato per Osvaldo con le ex alleate : "Con mio figlio non parla da più di sei mesi, è venuto in Argentina e non lo ha visto", "Adesso tocca a te vivere ciò che ho vissuto io. Non è più il ragazzo che ho sposato". Una grana in più per l'attaccante, già in un momento delicato della stagione.