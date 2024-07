Weekend: sagre di gusto con i sapori dell’estate

FESTA DELLA LAVANDA, Castelnuovo di Assisi (Perugia) – Ultimo dei quattro fine settimana che Castelnuovo di Assisi dedica alla lavanda in una profumatissima sagra all'insegna della natura e delle cose buone di una volta. La manifestazione è una bella opportunità per visitare l’incantevole cittadina di San Francesco e per trascorrere una giornata in campagna immersi nella natura, tra i filari di lavanda viola, bianchi, blu e rosa, per visitare lo splendido giardino delle salvie ornamentali e il campo delle erbe aromatiche. C’è anche una mostra di florovivaismo con le piante e i prodotti artigianali alla lavanda, allestita per l’occasione; partecipano all’evento vivaisti specializzati in collezioni di piante rare, rose, agrumi, piante grasse e artigiani di qualità. Sono in programma visite guidate per scoprire i profumi di piante aromatiche spesso sconosciute; corsi di unguenti, oleoliti e tisane (durata corso circa 2 ore, su prenotazione), un concorso fotografico e un concorso di pittura. C’è anche la possibilità di assistere alla distillazione della lavanda e scoprire come avviene l’estrazione dell’olio essenziale. Il sabato alle ore 11.00 è anche in programma una dimostrazione di realizzazione di cioccolatini con ripieno di glassa alla lavanda. Sempre il sabato, ci sono anche le cene a tema lavanda. I campi sono visitabili anche durante la settimana dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, al costo di 5€. Orari della sagra dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Ingresso libero. Informazioni: www.illavandeto.com.