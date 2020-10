Weekend: gli appuntamenti all’insegna del gusto

Le sagre sono tradizionalmente un modo molto amato dagli italiani per organizzare una gita fuoriporta all’insegna della convivialità e dei buoni sapori. Dopo il lungo periodo di intervallo legato alle cautele indispensabili per fronteggiare la pandemia di Covid-19, i calendari tornano a popolarsi di eventi e di manifestazioni legate alle tradizioni gastronomiche e alle eccellenze locali. Per il fine settimana 9 – 11 ottobre ne segnaliamo alcuni, dedicati ai buoni sapori e alla cultura del cibo.

FESTA DELLA BAGNA CAÖDA, Faule (Cuneo) – La bagna Caöda è uno dei piatti più tipici della gastronomia piemontese. A questa saporitissima salsa a base di aglio, acciughe e olio, preparata secondo l’antica ricetta locale nel periodo della vendemmia, è dedicata una bella sagra in programma da giovedì 8 a martedì 13 ottobre a Faule, nel Cuneese. I momenti gastronomici e di intrattenimento animano il lungo weekend di festa in contemporanea con le celebrazioni patronali dei Corpi Santi, che concludono la festa domenica 18 ottobre con la Santa Messa Solenne. Non mancano intrattenimenti musicali, il mercatino del baratto e le escursioni naturalistiche a piedi o in mountain bike. Prenotazione obbligatoria per pranzo e cena. INFORMAZIONI: www.comune.faule.cn.it.

ANTICHI SAPORI DELLA VALLE DI NON (Trentino Alto Adige) – L’autunno è la stagione delle mele, uno dei prodotti di eccellenza di questa zona: per questo, da venerdì 9 ottobre fino a domenica 1° novembre, si va alla scoperta di sapori antichi e ricette “della nonna” della cucina tipica trentina, grazie al lavoro sapiente degli chef locali che propongono menù dedicati nei ristoranti locali. Oltre alle mele, protagoniste di innumerevoli dolci tra cui il classico strudel, ci sono i canederlotti di rape rosse dell’orto su fonduta di formaggio nostrano dolce, gli gnocchi alla polenta di Storo, “monchi” al burro con Trentingrana e speck di Proves, formaggio Cercen saorì (saporito) e lardo croccante, oppure la zuppa d’orzo con pancetta croccante e l’ossobuco di maiale con purea di patate e sedano rapa. INFORMAZIONI: www.antichisaporivaldinon.com.

FESTA DELLA CASTAGNA, Santo Stefano Ticino (Milano) - La festa, organizzata dalla Locale Pro Loco e arrivata alla sua quattordicesima edizione, domenica 11 ottobre rallegra il borgo con caldarroste, vin brulè e dolci. Ci sono per tutto il giorno mercatini, giochi in piazza, laboratori e premi.

SAGRA DEL TORCHIO - Palanzo (Como)- Questo grazioso borgo ospita, domenica 11 ottobre, una simpatica festa popolare dedicata all’antico torchio locale e ai suoi cinquecento anni di storia. Nel giorno della festa il torchio, risalente al lontano 1572, viene rimesso in funzione utilizzando lo stesso metodo dell’epoca. La festa è l’occasione per assaggiare lo spremuto delle vinacce e per fare acquisti tra le bancarelle disseminate lungo le vie e le piazzette del borgo, a caccia di prodotti gastronomici, artigianali ed artistici. Ci sono anche concerti e musicisti itineranti, dimostrazioni di arti e mestieri e laboratori per i bambini. INFO: www.torchiodipalanzo.org.

MOSTRA MERCATO DEL MARRON BUONO DI MARRADI - Marradi (FI) - l'appuntamento con il delizioso frutto dell'autunno è per le domeniche 11, 18, 25 ottobre, con un format adattato alle esigenze imposte dall'epidemia di Covid-19. Come tutti gli anni sono presenti gli stand gastronomici che propongono ai visitatori tradizionali leccornie, tra cui i tortelli e la torta di marroni, il castagnaccio, le marmellate di marroni, i marrons glacés, i “bruciati” (caldarroste), e molto altro. Per le vie del paese sono in vendita i classici prodotti del bosco e sottobosco, insieme ad altri prodotti artigianali e commerciali. In occasione della sagra si può raggiungere Marradi con un treno a vapore e con veri vagoni d'epoca. INFO: www.pro-marradi.it.