Week end: le sagre di gusto per la gioia del palato

SAGRA DELLA MISERIA, Colle di Val D'Elsa (Siena) – La manifestazione, che quest'anno raggiunge la 37° edizione, si svolge in Piazza S. Caterina a Colle di Val d'Elsa (SI) in tutti i fine settimana di giugno dalle 19,30 alle 22,30 ed è l’occasione ideale per riscoprire gli ottimi piatti della cucina povera popolare toscana tra cui la zuppa di pane, minestra di farro e quella di ceci, la pappa al pomodoro e la panzanella, il baccalà alla fiorentina, la porchetta, la salciccia con fagioli, polpette e dolci fatti in casa. Nei giorni della festa ci si raduna per mangiare e per divertirsi insieme in una tranquilla atmosfera di inizio estate, in un clima familiare. INFO: www.facebook.com/sagradellamiseria/?locale=it_IT.