Ville Aperte in Brianza: “trame di bellezza” da scoprire

Doppio appuntamento, in primavera e in autunno, alla scoperta delle ville di delizia della Lombardia

Sono 33 le ville di delizia e le dimore storiche che partecipano alla manifestazione, situate in 28 Comuni sparsi in quattro province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco e Como . Il tema di questa primavera è “Trame di bellezza”, riproposto anche nell’ edizione autunnale , in programma nei week end dal 14 al 29 settembre 2024 . Sono in programma itinerari speciali, visite e percorsi che mettono al centro l’inclusività . Inaugura la rassegna sabato 27 aprile 2024, il concerto gratuito all’ingresso di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, a cura della Filarmonica Paganelli ’79.

Torna, con l ’edizione di primavera, l’iniziativa Ville Aperte in Brianza, la bella opportunità di scoprire alcune dimore storiche non sempre accessibili al pubblico, che spalancano le porte ai visitatori il 27 e 28 aprile, il 1° maggio, il 4 e 5 maggio 2024, per la 22° edizione dell’iniziativa.

Ville Aperte in Brianza: luoghi di delizia da esplorare in Lombardia

Due fine settimana per scoprire alcuni luoghi delle meraviglie, non sempre aperti alle visite

La visita È un vero e proprio viaggio nel tempo nelle “ville di delizia”, dimore di pregio costruite tra il XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi che trascorrevano in Brianza lunghi periodi di vacanza e riposo, dedicandosi ad attività di svago. La villa prescelta nell’edizione 2024 come rappresentativa dell’edizione è Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, che ospita il concerto di inaugurazione (sino a esaurimento posti – prenotazioni online aperte sul sito www.villeaperte.info). In tutte le dimore che aderiscono all’iniziativa, i visitatori possono partecipare a itinerari speciali in collaborazione con le associazioni di guide turistiche Art-U e Guidarte, alla scoperta di luoghi, giardini e paesaggi che circondano le ville e le dimore.

Leggi Anche Brescia, una provincia in fiore

Tra questi segnaliamo, sabato 27 aprile, l’itinerario “da Villa Tittoni a Villa Longoni a Desio”, un viaggio fra neoclassicismo, neobarocco e neogotico in un eclettismo di stili. Sabato 4 maggio 2024 doppio appuntamento: a Monza con l’itinerario “Dalla Villa Reale alla Cappella Espiatoria”, nel quale visitare gli interni del Teatrino di corte e gli esterni della Villa Reale, partendo dal roseto e dai suoi giardini, per poi proseguire alla Cappella Espiatoria, progettata dall’architetto Sacconi sul luogo in cui Gaetano Bresci uccise a Umberto I di Savoia il 29 luglio del 1900. Nella stessa giornata è in programma l’itinerario “Oreno, il borgo delle ville”: si parte dal Casino di Caccia, con gli straordinari affreschi tardogotici e il giardino di Villa Borromeo, per scoprire il piccolo centro e l’antico Convento di San Francesco.



Per l’edizione Primavera Saranno aperte le ville di delizia e le dimore storiche nei territori della Provincia di Monza e della Brianza, in particolare nei Comuni di Arcore, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Meda, Monza, Nova Milanese, Triuggio; della Provincia di Lecco, nei Comuni di Bosisio Parini, Calco, Casatenovo, Galbiate, La Valletta Brianza, Merate, Missaglia, Varenna; della Provincia di Como, nei Comuni di Alserio, Cabiate, Canzo, Cernobbio, Erba, Lomazzo, Mariano Comense mentre per la Città Metropolitana di Milano, nei Comuni di Bollate, Cinisello Balsamo, Cuggiono, Lainate, Trezzo Sull’Adda.



Il programma completo della manifestazione, da consultare per informazioni e prenotazioni è online sul sito web www.villeaperte.info e sulla app Ville Aperte in Brianza. Il costo del biglietto è di 5€ a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. Dal 18 aprile al 5 maggio è anche attiva una infoline dedicata alla manifestazione al numero 039 975 2251.