A Verona si torna a giocare in strada con “Tocatì”

C’è grande attesa per i giochi con i birilli, come la Brigghja calabra, per quelli con le carte, come il Gioco dello Stù, praticato nel periodo natalizio a Montorio al Vomano, Abruzzo, e per la classica Morra, un antichissimo gioco che consiste nell’indovinare la somma dei numeri che vengono mostrati simultaneamente con le dita dai giocatori, che a San Mauro Forte, Matera viene praticato nelle cantine, ancora oggi importante luogo di aggregazione per giovani e meno giovani. Non mancano infine neppure i classici giochi da tavola come la dama, gli scacchi e BackGammon.