In Valsassina per rivivere il mito del Far West

ON THE ROAD - Il segreto di questa tre giorni, organizzata dall’Associazione 700 MT Soprailcielo è l’atmosfera, quella parte dell’immaginazione che dipinge il mondo western con scenari fatti di pianure incontaminate popolate da cowboy e frontiere che fanno da sfondo alla vita dei pionieri, autori di melodie inconfondibili e di tradizioni gastronomiche fatte di gustosissimi sapori. Il Valsassina Country Festival ha la capacità di far vivere ai visitatori un epico viaggio on the road, alla scoperta dell’autentico spirito del Far West: avvolto nella patina del tempo c’è uno stile che racconta storie di vita dura, di conquiste e sconfitte.



PET-THERAPY - Il Valsassina Country Festival elegge i suoi circa 100.000 m2, di cui 4000 coperti, a palcoscenico di una moltitudine di entusiasmanti attività: dagli scenografici spettacoli equestri curati dal Centro Ippico Primaluna e Le Amazzoni di Cortabbio alle competizioni di Gimkana Western fino agli stage di doma dolce. Sarà l’occasione ideale per accompagnare i più piccoli nello splendido mondo degli animali, con attività che spaziano dalla loro conoscenza, alla pulizia, all’esperienza del contatto diretto nelle fattorie didattiche dell’area Magic Farm. I più piccoli potranno avvicinarsi a pony, cani e asini. Personale qualificato del N-TEAM Centro Cinofilo, in collaborazione con il Centro Ippico Le Amazzoni, proporrà esperienze di Pet-Therapy (momenti di benessere con asini e cani), dimostrazioni di attività cinofile e prove di agility-dog. Non mancheranno laboratori didattico-creativo e l’immancabile battesimo della sella con pony e cavalli.