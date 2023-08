La Notte delle candele ritorna a Vallerano

Un’originale iniziativa nata nel cuore questo pittoresco comune di origini etrusche per offrire cultura e romanticismo ai convenuti attraverso una serie di eventi in tutti gli angoli del paese.

La notte s’illumina - Lo spettacolo inizia al tramonto: i valleranesi hanno predisposto per il buio originali e personali scenografie ad incorniciare la propria dimora e gli spazi adiacenti, accendono le fiammelle che compongono varie tipologie di figure. Un lungo itinerario fuori e dentro le mura che consente ai visitatori locali, nazionali e stranieri, sempre più numerosi, di esplorare luoghi e vivere un’atmosfera di condivisione al chiaro di luna con musica, pittura, fotografia, teatro e audiovisivo. L’evento, che tradizionalmente si svolge l’ultimo sabato del mese d’estate, quest’anno si terrà il 26 agosto: l’ingresso al centro storico del borgo sarà consentito a partire dalle 21 e durerà per molte ore, fino a esaurimento di energie (fisiche).



Madre Terra - L’Associazione Notte delle candele di Vallerano ha in programma quest’anno una serie ancor più articolata di iniziative che avranno come tema “Madre Terra”, argomento del concorso fotografico aperto a tutti i partecipanti all’evento. Numerosi come sempre anche gli artisti coinvolti, che si esibiranno in contemporanea e ad oltranza: il calendario dei singoli eventi verrà annunciato nei prossimi giorni sul sito ufficiale. Con 100.000 candele e una previsione di migliaia di spettatori in arrivo, la Notte delle candele si conferma tra le iniziative di turismo culturale maggiormente condivise del Lazio.



Per maggiori informazioni: www.nottedellecandele.eu