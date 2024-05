Alla scoperta delle Langhe a bordo del Treno Storico enogastronomico

Dal 12 maggio prendono il via i gustosi viaggi di TrEno (con la E maiuscola), il primo Treno Storico enogastronomico in Italia.

Dieci date, dieci esperienze

Il TrEno partirà da Torino Porta Nuova alle 8,55, con la possibilità di salire e scendere a Bra e Alba. Il ritorno è previsto per le 19,00 / 20,00 a Torino Porta Nuova. Dieci le date in calendario, fino al 15 dicembre (consultabili, con il programma, sul sito). Dieci le esperienze uniche proposte (di solito il sabato o la domenica), tra Canelli (cittadina medievale capitale italiana dello Spumante), Castagnole delle Lanze, Neive, Nizza Monferrato (nota per il suo pregiato vino Barbera) e Acqui Terme. Il viaggio sarà raccontato da Narratori del territorio e allietato da un aperitivo con Asti Spumante DOCG accompagnato da Amaretti di Mombaruzzo.





Esperienze esclusive

In ogni località toccata dai vari itinerari, i viaggiatori potranno pranzare in accoglienti ristoranti che proporranno un menù tipico abbinato a vini del territorio e provare varie esperienze, fra cui visitare le Cattedrali Sotterranee di Canelli (un dedalo di cantine che custodisce la delicata fermentazione di Spumante e Moscato secondo la tradizione del territorio), partecipare a una degustazione di vini e formaggi a Nizza Monferrato, brindare con il Brachetto d’Acqui ad Acqui Terme. L’esclusività delle esperienze è garantita dalla visita a luoghi unici, come i Giardini del Castello di Canelli, accessibili solo ai viaggiatori di TrEno.





Il fascino del viaggio in treno

TrEno offre un modo insolito di visitare in un solo giorno uno dei territori più rinomati al mondo per i suoi cibi e i suoi vini, iscritto dall'Unesco nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità. Viaggiare in un treno storico è già di per sé un’esperienza fantastica. Affacciarsi dal finestrino e ammirare panorami unici al mondo, fra il dolci saliscendi delle colline disegnate dalle geometrie dei filari di vigneti che producono vini tra i migliori al mondo, punteggiate da antichi paesi ricchi di storia e tradizioni, resterà un ricordo indelebile nella memoria di chi deciderà di vivere questa esperienza.