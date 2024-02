Toscana: Prato, capitale italiana del Turismo Industriale

Una modalità di visita che si aggiunge a quella sempre disponibile grazie all’app TIPO, che permette di scegliere il proprio itinerario e di visitare il patrimonio industriale di Prato tutto l’anno.





Scoprire il distretto tessile più grande d’Europa

Le visite guidate, il fiore all’occhiello di TIPO – Turismo Industriale Prato, offrono un approfondimento sulla storia, l’architettura, il “saper fare” del distretto tessile più grande d’Europa. A Prato, infatti, sono 2.500 le imprese tessili in attività, con il 16% degli addetti del comparto italiano. Dalla tradizione dei cenciaioli alla green fashion, lungo il filo del passato che si ricuce – in tutti i sensi – con il presente e traccia il futuro di un territorio che non può prescindere dal proprio patrimonio di turismo e architettura industriale da vivere e conservare. Sono proprio le fabbriche a raccontare la città e il distretto come modello di imprenditorialità, cura dell'ambiente e progettazione culturale.





La storia in due musei

Prato, rinomata per la sua maestria tessile secolare, ha radici profonde nel suo territorio, ricco di corsi d'acqua che hanno nutrito lo sviluppo di innumerevoli aziende tessili di eccellenza. La storia industriale di queste zone è raccontata dal Museo del Tessuto e dal Mumat Museo delle Macchine Tessili. Il Museo del Tessuto ha sede nell'ex Cimatoria Campolmi, un autentico monumento di archeologia industriale che si trova all'interno delle mura cittadine trecentesche. Vi sono conservati in una collezione senza eguali tessuti provenienti da ogni angolo del mondo, testimoni dell'arte tessile dall'antichità ai giorni nostri. Il viaggio inizia nella suggestiva sala della caldaia antica. L'emozione di trovarsi di fronte a un complesso sistema a vapore, un tempo fulcro delle attività della fabbrica, è un'esperienza unica che merita di essere vissuta. Una biblioteca specializzata arricchisce l'offerta culturale, mentre la sala espositiva ospita mostre temporanee che catturano l'attenzione. Il Mumat custodisce strumenti e macchinari tessili di epoche diverse (dalla fine dell’800 alla metà del 900), utilizzati per rigenerare le lane, fra cui un telaio manuale in legno a licci, una carda, un filatoio, la turbina ancora visibile, ecc. L’edificio, oggi centro polivalente, sorge sulle ceneri di un antico mulino (un topos per le fabbriche della vallata che necessitavano di acqua) poi trasformato in fabbrica. Quella fabbrica che Amerigo Meucci aveva fondato nel 1893 sopravvisse quasi un secolo diventando, da piccolo carbonizzo per la rigenerazione degli stracci, un’impresa moderna con varie filande e decine di operai. In visita si ripercorrono le fasi della produzione delle lane rigenerate, dallo straccio al filato: l'affascinante processo di produzione dei tessuti cardati da materiali riciclati, che ha reso il distretto tessile di Prato famoso in tutto il mondo.





Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci

Terzo polo della rete museale pratese è il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, la prima istituzione in Italia nel suo genere, interamente concepita per esporre, raccogliere, documentare e sostenere le ricerche artistiche di ogni forma: dalle visioni caleidoscopiche delle arti visive e performative, ai riverberi magici del cinema, della musica e della letteratura, fino alle audaci incursioni nell'architettura, nel design e nella moda. Ogni passo all'interno di questo luogo è un viaggio avventuroso: vi troverete immersi nella meraviglia della collezione permanente, ammirerete esposizioni temporanee di fama internazionale e vi lascerete ispirare da attività didattiche e culturali che riempiono l'aria di creatività ed entusiasmo. Oltre 1000 opere d'arte svelano le tendenze artistiche che hanno attraversato gli ultimi sessant'anni. Pittura, scultura, cinema e video, installazioni, opere su carta, libri d'artista, fotografie, grafica e progetti commissionati da nomi leggendari come Anish Kapoor, Jan Fabre, Jannis Kounellis, Sol LeWitt, senza dimenticare i grandi italiani del secolo scorso, da Mario Merz a Michelangelo Pistoletto. Ma non è solo l'arte a catturare l'attenzione. L'architettura che abbraccia questo tesoro culturale è un'opera d'arte in sé. Ispirato al razionalismo fiorentino, l'originale complesso è stato ideato da Italo Gamberini, e dal 2016 lo si ammira in forme completamente rinnovate grazie all’avveniristico progetto dell’architetto cino-olandese Maurice Nio. Oltre alle sale espositive che coprono una superficie di 3000 metri quadrati, il centro custodisce una preziosa collezione permanente con opere dei più grandi artisti degli ultimi quattro decenni, un archivio, una biblioteca specializzata con 60.000 volumi dedicati alle Arti Visive, un auditorium-cinema, un bookshop, un ristorante e un bistrot. E il viaggio nell'arte contemporanea continua all'esterno, nel giardino, dove sono collocate le opere Exegi Monumentum Aere Perennius di Anne e Patrick Poirier e Le Pleiadi di Fausto Melotti.