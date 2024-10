A Sutrio, per scoprire gli squisiti sapori della Carnia

PIATTI TRADIZIONALI - A partire dalle 10.00, si snoderà lungo le vie del paese un goloso percorso di degustazione che avrà come protagonisti piatti tradizionali a base di farine e di grani antichi, preparati dalle associazioni del territorio. Si potranno così assaggiare Tocj in braide, Brût Brusât, Miege lune cun farine di cjistignes ed altre pietanze che un tempo venivano preparate in tutte le case ed ora sono ancora riproposte in alcune trattorie e ristoranti. Tra i particolarissimi sapori da provare ci saranno, tra gli altri, Panade cun las frices, Blecs cun ont e scuete fumade, Gnocs di brundui, Pete cun la marmelade. In accompagnamento birre artigianali di 5 birrifici del Friuli Venezia Giulia (BONDAI di Sutrio, Casamatta di Enemonzo, Birrificio Di Mont di Cedarchis di Arta Terme, Birra di Naon di Porcia e Birrificio Foran di Castions di Strada).



ASTA DEI FORMAGGI - Nel pomeriggio, alle 16, si potrà fra l’altro assistere a un’inconsueta Asta di formaggi di malga, che darà la possibilità di aggiudicarsi anche forme particolarmente pregiate e solitamente introvabili. Rivolta principalmente agli addetti ai lavori (ristoranti, negozi di formaggi ed alimentari) interessati ad acquistare i prodotti della monticazione 2024 e pezzature speciali, l’asta si terrà alle 16.00 in Sala Kaiser (viale Val Calda, 1) Durante l’asta gli chef Pietro Toffolo De Piante dell’Osteria Da Nando di Mortegliano e Giacomo Della Pietra dell’Osteria da Alvise di Sutrio prepareranno per i partecipanti un piatto con protagonista il formaggio di malga. In abbinata, i vini selezionati da Borderwine – Natural Wine, il Salone del vino artigianale transfrontaliero. La partecipazione è gratuita, è richiesta la prenotazione poiché i posti sono limitati.